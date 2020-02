A remuneração é o principal fator de atração e retenção para os trabalhadores com menos de 65 anos, mas não é o único, conclui o estudo “O que querem os trabalhadores”, no original “Closing the skill gaps: Know What Workers Want”, elaborado pela ManpowerGroup, a que o Jornal Económico teve acesso.

Segundo o estudo, que abrange 14 mil pessoas em 15 países, a remuneração só perde terreno na escala de importância para os trabalhadores com mais de 65 anos. Além dos benefícios salariais, os trabalhadores entre os 55 e os 65 anos valorizam um “trabalho desafiante” e a “flexibilidade” laboral. O mesmo grupo de trabalhadores atribui muita importância à liderança e à equipa. Em contrapartida, desvaloriza a aprendizagem de novas competências.

