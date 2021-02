A atividade do banco português detido pelo CaixaBank foi marcada pela queda de quase 70% da rentabilidade dos capitais próprios em Portugal, que passa de 8,9% em 2019 para 2,7% em 2020. O efeito da crise não foi leve para o BPI. O banco reportou um lucro líquido recorrente na atividade em Portugal de 84,3 milhões de euros em 2020, o que traduz uma queda de 64% face a 2019. Devido em parte aos impactos não recorrentes negativos de 18,1 milhões de euros (referindo-se a custos com reformas antecipadas e rescisões voluntárias).

A justificar a queda do resultado recorrente em Portugal estão essencialmente as imparidades de crédito no valor de 195 milhões. Mas também o contributo da queda do produto bancário comercial (margem financeira, comissões, dividendos e resultados de associadas), na atividade doméstica, no valor de dois milhões. Pela positiva contribuiu a redução dos custos recorrentes de 20 milhões de euros. O produto bancário caiu 1,3% na atividade doméstica. O resultado líquido (incluindo impactos extraordinários) em Portugal caiu de 230,2 milhões em 2019 para 66,2 milhões em 2020, ou seja, uma queda de 71%.

