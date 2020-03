“O Banco Central Europeu (BCE), à semelhança dos outros bancos centrais como a Reserva Federal, o Banco do Canadá e o Banco do Japão, será compelido a agir de alguma forma”, afirma Miguel Gomes da Silva, head of treasury and trading do Montepio.

Com o surto do coronavírus a propagar-se rapidamente pelo mundo, Christine Lagarde, presidente do banco central da zona euro, já havia sinalizado na segunda-feira que teria de agir. Reconhecendo que o Covid-19 cria riscos para as perspetivas económicas e o funcionamento dos mercados financeiros, a francesa adiantou que o BCE está pronto a tomar as medidas “apropriadas e direcionadas”.

