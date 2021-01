Reserva Federal mantém a taxa de juro e o programa de compra de ativos inalterados

A Reserva Federal (Fed) manteve esta quarta-feira inalterada a taxa de juro diretora, no intervalo entre 0% e 0,25%, e o ritmo de aquisições programa de compra ativos. As decisões, que eram esperadas pelos analistas , foram divulgadas por comunicado depois da reunião de dois dias do Federal Open Market Committee (FOMC).

“A Reserva Federal está comprometida em usar todo o seu leque de ferramentas para apoiar a economia dos EUA nesta altura desafiante, promovendo assim os objectivos de emprego máximo e estabilidade de preços”, referiu.

“O ritmo de recuperação da atividade económica e do emprego moderou nos últimos meses, com a fraqueza concentrada nos setores mais afetados pela pandemia. A procura mais fraca e as quedas anteriores nos preços do petróleo têm presionado a inflação dos preços no consumidor”, vincou.

As últimas mexidas na taxa de juro ocorreram em março quando o banco central, liderado por Jerome Powell, cortou a federal funds rate por duas vezes em 12 dias. Primeiro, no dia 3 de março, foi anunciado o corte em em 50 pontos base (p.b.) para 1%-1,25%, e depois, a 15 de março, houve novo corte de 100 p.b., para os níveis atuais.

Desde essa altura, a Fed anunciou o lançamento de diversos estímulos monetários, com destaque para um programa de compra de ativos sem limite de valor ou tempo e que inclui um leque alargado de securities. A instituição liderada por Jerome Powell tem comprado ativos no valor total de 120 mil milhões dólares por mês.

A questão tem estado em debate este mês, com o aumento das expectativas sobre a inflação (devido à possibilidade de um Senado agora controlado pelos democratas vir a apoiar mais estímulos orçamentais e também de uma reabertura da economia com a vacinação eficaz) a levar alguns membro do FOMC a falar sobre a possibilidade de a Fed começar este ano o tapering, ou seja, a redução gradual do ritmo de compra de ativos.

Powell referiu a 14 de janeiro que este não é o momento para debater essa questão, uma posição que deverá reiterar na conferência de imprensa às 19h30.

Esta quarta-feira, a Fed vincou que estas compras de ativos “ajudam a fomentar o suave funcionamento dos mercados e das condições acomodatícias de financiamento, apoiando dessa forma o fluxo de crédito para as famílias e para as empresas”.

O banco central reiterou que ao avaliar a posição apropriada da política monetária irá continuar a monitorizar as implicações dos dados que recebe sobre as perspectivas económicas, e que está pronto a ajustar as políticas no caso de surgirem riscos que ameacem o cumprimento das metas.

[Atualizada às 19h09]