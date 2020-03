Respostas rápidas. O que é o Covid-19, quais os seus sintomas e qual a proteção recomendada?

As notícias de um surto de coronavírus começaram a surgir ainda no mês de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Mas o surto do Covid-19 começou a alastrar-se por todo o mundo, provocando mortos em países como Filipinas, Itália ou Estados Unidos.

1 – O que é o Covid-19, o novo coronavírus, que está a afetar o mundo?

Teve início em 2019 e Wuhan foi considerado o epicentro deste novo coronavírus. “Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos”, aponta a DGS.

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano, sendo que esta infeção pode assemelhar-se a uma gripe comum ou ainda apresentar-se como pneumonia, uma doença grave. A via de transmissão do vírus ainda está em investigação, mas foi confirmado recentemente que a transmissão entre humanos é possível.

2 – Qual a origem deste vírus?

Este novo vírus ainda tem uma origem desconhecida, apesar de se saber que a família deste vírus é proveniente dos animais. De acordo com os meios de comunicação chineses, os primeiros a revelar sintomas de Covid-19 trabalhavam ou frequentaram o mercado de animais para consumo na cidade chinesa.

3 – Quantos países já registaram a presença de Covid-19?

Além da China, também a Coreia do Sul, Irão, Itália, Japão, Alemanha, França, Singapura, Hong Kong, EUA, Espanha, Kuwait, Tailândia, Austrália, Malásia, Reino Unido, Suíça, Noruega, Áustria, Suécia, Israel, Países Baixos, Grécia, Croácia, Bélgica, Brasil, Indonésia, Rússia, Paquistão, México, Índia, Dinamarca, Andorra, Estónia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Mónaco, Macau, Nepal.

No seu total, tratam-se de 70 países com casos já confirmados, tendo surgido nas últimas 24 horas mais 1.392 casos confirmados. Dois novos casos foram hoje confirmados em Portugal depois de 85 casos suspeitos, tratando-se de dois homens que viajaram para Itália e Espanha.

4 – Qual a escala do surto a nível global?

Atualmente, existem mais de 89 mil infetados com o vírus em todo o mundo, totalizando-se 3.069 mortes devido ao Covid-19. Só na China existem 80.026 casos, com o número de mortes a elevar-se a 2.912. Ainda assim, 44.775 pessoas conseguiram recuperar do vírus desconhecido. A Coreia do Sul é o segundo foco com mais casos registados, com mais de 4.300 casos e 26 mortes.

O caso mais recente de infeção foi o navio cruzeiro Diamond Princess, onde se observaram 705 casos de infeção e sete mortes. Foi neste navio que o português Adriano Maranhão foi infetado com o vírus, sendo que entretanto os resultados mais recentes deram negativo para a presença do vírus.

5 – Quais os sintomas a ter em atenção?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a DGS, os sintomas mais persistentes deste vírus são: tosse constante, febre e dificuldade respiratória. Uma das consequências desta infeção é a pneumonia que se pode desenvolver devido à fraqueza da imunidade, sendo que os antibióticos não funcionam neste caso por se tratar de uma pneumonia viral.

Nos casos mais graves, o Covid-19 pode ainda provocar falência dos órgãos. Segunda a OMS, os medicamentos anti-virais contra a gripe comum não têm resultado e a recuperação depende no sistema imune das pessoas. Algo que pode ser constatado é que quem morreu devido ao novo coronavírus já não se encontrava de plena saúde, com alguns a apresentar graves problemas de saúde ao nível do sistema respiratório.

6 – Como nos devemos proteger?

Nas áreas afetadas pelo coronavírus, a OMS está a recomendar medidas de higiene e etiqueta respiratória, de forma a reduzir a exposição e a transmissão do vírus. A DGS nota que é importante tapar a boca e o nariz quando se espirra ou tosse, a lavagem frequente das mãos e evitar o contacto próximo com pessoas que tenham uma infeção respiratória.

Relativamente ao uso das máscaras, que têm esgotado rapidamente nas farmácias, este apenas é indicado para pessoas com sintomas de infeção respiratória, suspeitos de infeção por Covid-19 e por pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção pelo novo coronavírus.

7 – Quais as recomendações que Portugal aconselha aos viajantes?

A DGS aponta que é importante seguir as recomendações das autoridades de saúde no país em questão, lavar frequentemente as mãos, “especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos”, reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação dos alimentos, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos parecerem sujas.

Uma alternativa aconselhada pela DGS é a utilização de uma solução à base de álcool, evitar o contacto próximo com pessoas com sinais e sintomas de infeções respiratórias agudas, evitar o contacto com animais e evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos contaminadas com secreções respiratórias.