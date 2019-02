Respostas Rápidas: O que são as API?

A segunda diretiva comunitária dos serviços de pagamento eletrónicos, conhecida por PSD2 (sigla em inglês) ou DSP2 (sigla em português) entrou em vigor em Portugal no dia 13 de novembro 2018, mas os efeitos só se vão começar a fazer sentir neste ano. Com a DSP2, o legislador europeu quis criar um instrumento jurídico que instituísse o mercado único de seriços de pagamentos na União Europeia e trouxe profundas alterações à forma como consumimos, compramos e pagamos.

A DSP2 é a catapulta do open banking, isto é, da banca aberta. Isto quer dizer que a diretiva comunitária impõe aos bancos a obrigação de partilharem informação financeira dos seus clientes com FinTech ou outras entidades. Para tal, os bancos vão precisar sempre do consentimento dos clientes.

Para se perceber em que consiste a banca aberta, é preciso compreender o que é que a DSP2 traz de novo.

De forma muito simples, a DSP2 inovou em duas dimensões: a partir de agora, os third party providers (sigla inglesa, TPP), isto é, entidades terceiras à relação bancária estritamente considerada, pode iniciar serviços de pagamentos. A segunda consiste nos prestadores de serviços de informação sobre contas.

No primeiro caso, as terceiras entidades vão assumir o papel de iniciar determinado pagamento. No segundo, uma entidade agrega toda a informação bancária do utilizador num determinado interface, que pode ser um sítio de pagamentos ou uma app.

Tudo isto só será possível através das Application Programming Interfaces, mais conhecidas como API – em português, Interface de Programação de Aplicações.

O que são, afinal, as API?

As API são, antes de tudo, frases em código, isto é, linguagem informática. A SIBS, dona do Multibanco e criadora do MB Way, define a API assim: “é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas usar os seus serviços”.

Por outras palavras, uma API é um pedaço de código através do qual uma entidade pode ter acesso aos dados bancários dos clientes, fornecidos pelos bancos onde os clientes têm contas bancárias, desde que os clientes assim consintam.

A entidade que pretende aceder aos dados bancários pode ser qualquer agente económico, como por exemplo, FinTech, operadoras de telecomunicações, empresas do setor do retalho, da energia, e assim por diante.

Desta forma, estas entidades poderão oferecer serviços e produtos que se coadunem às necessidades dos seus clientes.

Que tipo de aplicações poderemos ter num futuro próximo?

As disrupções operadas nos mercados vão ser muitas e até os especialistas têm dificuldades em antecipar inovações em concreto. No entanto, há um exemplo que é muito falado e relativamente simples de explicar.

Imagine-se que uma pessoa tem cinco contas bancárias, nos bancos. Atualmente, para consultar os saldos e movimentos de todas as contas, tem que se consultar o homebanking de cada um destes bancos.

Ora, com as API, pode muito surgir uma entidade – e, neste ponto, poderão surgir várias – que agrega numa só app ou num só sítio da internet os saldos e movimentos daquelas cinco contas. Assim, por exemplo, poder-se-á consultar numa app, de forma conveniente os saldos que a pessoa tem naquelas cinco contas bancárias, sem sair da app.

Já há alguma API em Portugal?

A resposta é afirmativa. Esta terça-feira, a SIBS lançou uma plataforma global que tem como primeiro objetivo garantir o acesso a API para serviços financeiros – é a plataforma API SIBS Market.

O API SIBS Market pretende ligar os bancos aos TPP de modo a criar um ecossistema que quporte novos serviços e novos modelos de negócio.