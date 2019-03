Respostas rápidas: O que são as TLTRO?

O que significa TLTRO?

A sigla em inglês TLTRO diz respeito às operações de refinanciamento de prazo alargado direccionadas ao apoio de crédito bancário pelo Conselho do Banco Central Europeu (BCE). Ou seja, são um instrumento de política monetária não convencional, através do qual a instituição liderada por Mario Draghi concede empréstimos de longo prazo à banca, com o objetivo de incentivar a concessão de crédito às empresas e aos consumidores e aumentar a liquidez.

Quantas séries de TLTRO já existiram?

Já existiram duas séries de TLTRO: a primeira foi anunciada a 5 de junho de 2014 e a segunda a 10 de março de 2016. A primeira série de TLTRO abrangeu oito operações com início em setembro de 2014, uma frequência trimestral e vencimento em setembro de 2018. Já a segunda série com início em junho de 2016, teve uma frequência trimestral e prazo de quatro anos.

Em que consistiu a segunda série de TLTRO?

A 10 de março de 2016, o Conselho do BCE anunciou uma nova série de quatro operações de refinanciamento de prazo alargado (TLTRO-II). Na altura, o BCE explicou esta medida “não visa promover o crédito bancário às famílias para a compra de habitação”, mas sim, em conjunto, com a adoção de outras medidas não convencionais, contribuir para a médio prazo atingir as taxas de inflação próximas dos 2%.

Deste modo, os bancos que participaram poderem solicitar crédito num montante até 30% do saldo dos respetivos empréstimos a empresas e consumidores. “Assim, os bancos que disponibilizam mais crédito à economia real podem solicitar empréstimos mais elevados e a uma taxa de juro mais baixa do que a normalmente oferecida pelo BCE”, explicou Frankfurt.

Qual é a diferença entre as TLTRO e as operações de política monetária regulares?

A grande diferença entre as TLTRO e os empréstimos regulares do banco central aos bancos é o prazo. Este instrumento tem um prazo de quatro anos, que permite à banca um financiamento “estável e fiável em alturas de incerteza no mercado”. Segundo o BCE, também, o montante de liquidez que os bancos puderam obter através das TLTRO-II e o custo de crédito dependeu do montante de empréstimos que disponibilizou à economia real.