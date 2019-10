Restaurante de Roma criticado depois de cobrar 430 euros por dois pratos de esparguete

Um restaurante de Roma, Itália, está a ser alvo de críticas depois de cobrar 430 euros por dois pratos de esparguete a turistas japoneses. A fatura do dispendioso repasto nesta armadilha para turistas chegou às redes sociais e começou a gerar muita polémica.

A refeição teve lugar no Antico Caffè di Marte, perto do Castel Sant’Angelo, conta a CNN esta quarta-feira, 2 de outubro. O restaurante cobrou 430 euros a dois turistas nipónicos. O repasto? Pelos dois pratos de esparguete e peixe, mais água, o restaurante cobrou 349 euros. Juntando 80 euros pela gorjeta obrigatória, a conta final ficou nos 430 euros.

Após ser conhecido o polémico recibo, o perfil do restaurante no Tripadvisor começou a ser bombardeado com críticas, levando o site de recomendações a suspender temporariamente esta conta. Entretanto, a conta voltou a ser atualizada, contando agora com duas estrelas em cinco, com um total de 203 avaliações. Entre 10.410 restaurantes listados em Roma, o Antico Caffe di Marte surge na posição número 9.742.

As autoridades acabaram mesmo por atuar, multando o restaurante em cinco mil euros por ter apresentado a gorjeta de 80 euros como sendo obrigatória, segundo o La Repubblica.

Antico Caffè di Marte in via Banco di Santo Spirito – ROMA

Conto stratosferico a due turiste giapponesi:

2 piatti di spaghetti e acqua € 349,00

mancia obbligatoria € 80,00

🤔 latrocinio?https://t.co/piK3z2Ndtk — Running free (@RunnerA19) September 27, 2019

Mas as contas elevadas não ficam por aqui. Minh Ngoc Bui foi outro dos comensais confrontado com a elevada fatura. O vietnamita, que vive na Alemanha, foi almoçar com três amigos a este restaurante a 27 de agosto.

No restaurante, o empregado recomendou um prato misto de marisco e peixe, com o preço de 6,5 euros por 100 gramas. Quando mostraram o prato, os clientes calcularam que o peso total ascenderia a dois quilos, atingindo um preço máximo de 150 euros, nas suas contas.

“Como era o nosso último dia em Itália, dissemos para nós próprios ‘OK’. Eram cerca de dois quilos, e eu concordei em pagar cerca de 130 euros a 150 euros por este prato”, contou Minh Ngoc Bui, citado pela CNN.

Mas quando a conta chegou, o panorama mudou. Os dois quilos transformaram-se em 4,8 quilos, com um preço equivalente de 315 euros. Mas a fatura não ficou por aqui: mais 40 euros de taxa de serviço, mais 40 euros de gorjeta obrigatória, para um total de 476 euros.

Apesar de se queixarem, os clientes foram mesmo obrigados a pagar a conta. Depois apresentaram queixa às autoridades, mas a polícia não aceitou a queixa, alegando que deveria ter sido chamada a intervir antes da conta ser paga.

Em resposta às críticas, o dono do restaurante disse que o seu menu “é claro”, e que “tudo está detalhado”. Em relação à gorjeta, Giacomo Jin disse ao Il Messaggero que a gorjeta é voluntária e que os clientes só tinham de pagar entre 10% a 20% do valor referenciado.