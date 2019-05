Restaurantes dominam abertura de lojas de rua em Lisboa

Um estudo da consultora imobiliária Savills sobre a evolução e tendências do mercado retalhista nacional para 2019 concluiu que 75% das novas aberturas de lojas de rua em Lisboa durante o ano de 2018 ocorreram no setor da restauração e da alimentação.

Já, de acordo com este mesmo estudo, a cidade do Porto tem registado uma elevada procura muito direcionada também para os setores da restauração, mas aqui acompanhado pelas lojas de moda.

“Em 2018, a Savills recolheu uma amostra de 231 novas lojas de rua na cidade de Lisboa. Cerca de 75% das novas aberturas referem-se ao setor da restauração/alimentação. Todas as outras atividades demonstraram um peso residual, com o setor da moda, a contabilizar 9% das novas aberturas”, adianta o referido estudo da Savills.

Segundo esse documento, “de entre as marcas que abriram novas lojas em 2018 destacamos My Auchan, Padaria Portuguesa, Selfish, Loja das Conservas, A Cantina do Zé Avillez, CrossFit Move on, Jamie´s Italian, H3, Santini, Berenice, Ground Burguer, Go Natural, Casa Lisboa, Local, FitnessPark, Caos, OKAH, H3 Express, OMEGA, Electric Tiger, VANS, Minipreço e Wells”.

Quantos aos eixos ‘prime’ no ano passado neste segmento imobiliário, a Savills entende que a zona ‘prime’ do Chiado registou uma renda ‘prime’ na ordem dos 140€/m2/mês e a zona da Baixa de Lisboa situou-se nos 130€/m2/mês, “prevendo-se que estes valores registem uma subida em 2019, motivado pela pressão da procura e inexistência de oferta”.

“Cais do Sodré e toda a renovada zona ribeirinha continuam igualmente a marcar o seu perfil de comércio, afirmando-se cada vez mais como eixos de oferta de retalho consolidados, que oferecem conceitos inovadores, fortemente direcionados para o setor da restauração e para a presença de algumas marcas de moda mais alternativas”, avança um comunicado da Savills.

Quanto à cidade do Porto, a consultora imobiliária destaca que em 2018, abriram diversas novas lojas no Porto, com marcas como a Eleven Lab Concept, Brasileira, Bae, Hagen Dazs e Gossy.

“À semelhança da cidade de Lisboa, o Porto tem registado uma elevada procura muito direcionada também para os setores da restauração e moda, muito impulsionados pelo aumento do turismo na cidade e por uma atividade mais dinâmica de promoção de novos projetos imobiliários que trazem mais habitantes e trabalhadores ao centro da cidade”, acrescenta o referido comunicado.

O documento em causa sublinha que “Lisboa e Porto têm sido exemplos de cidades, onde o crescimento do comércio de rua tem sido notório”.

“O forte fluxo turístico que aumenta de ano para ano em ambas as cidades tem alimentado a procura de mercado e a entrada de novos retalhistas nacionais e internacionais, não demonstrando sinais de abrandamento. Por via da alteração dos hábitos de consumo, da importante influência das novas gerações de consumidores, da introdução de novas inovações e tecnologias, o comércio a retalho tem vindo a sofrer alterações impactantes e a desempenhar um papel fundamental no ritmo das principais cidades portuguesas”, asseguram os responsáveis da Savills.

“O mercado de retalho voltou a ser marcado pelo dinamismo do comércio de rua, que tem registado uma evolução sólida e crescente, atraindo diariamente novos retalhistas e promovendo a abertura de novos conceitos que em muito têm contribuído para a transformação dos principais centros urbanos”, comenta Cristina Cristóvão, Director Retail Department da Savills Portugal.

Mesmo assim, em 2018, o ‘Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho’ estabelecido pela Savills aumentou apenas 3,9%, menos 0,2 p.p. (pontos percentuais) do que em 2017.

É de notar que desde 2013, o volume de vendas do mercado de comércio a retalho em Portugal aumentou 73%, refletindo a recuperação da confiança dos consumidores.

No que respeita às novas tendências em torno do ‘E-commerce’, “ainda que esteja abaixo da média europeia, o comércio eletrónico em Portugal tem crescido gradualmente de ano para ano”.

“O ‘E-commerce’ apresenta uma grande margem de crescimento e assume-se atualmente como um canal de vendas complementar à experiência em loja. O novo perfil do consumidor que privilegia um conhecimento completo do produto de forma rápida e criativa tem conduzido mais retalhistas a adotar novas estratégias de modernização e melhoria da experiência em loja”, defendem os responsáveis da Savills.

A Savills é uma consultora imobiliária que contam com mais de 35 mil profissionais em cerca de 600 escritórios de todo o Mundo.

A empresa está em Portugal desde Janeiro de 2018, após a aquisição da Aguirre Newman.