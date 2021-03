Restrições em Espanha fizeram disparar para quatro milhões o número de pessoas em desemprego

O número de pessoas registadas como desempregadas em Espanha chegou aos quatro milhões em fevereiro, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira, pelo Ministério do Trabalho. Os dados chegam num momento em que as medidas de contenção à pandemia de Covid-19 devastaram uma economia já frágil e levaram ao primeiro mês com mais despedimentos desde maio de 2020.

Segundo o documento divulgado, o número de desempregados aumentou 1,12% em relação ao mês anterior, mais 44.436 pessoas, o quinto aumento mensal consecutivo no desemprego. Em relação ao período homólogo de 2020, o número de desempregados foi 23,5% mais elevado.

“O aumento do desemprego, causado pela terceira onda, é uma má notícia e reflecte as falhas estruturais do mercado de trabalho que são acentuadas pela pandemia”, escreveu a ministra do Trabalho, Yolanda Diaz, no Twitter. Desde o início de 2016 que não se somavam tantos desempregados no país, segundo o Ministério do Trabalho.

Em termos de pessoas inscritas na Segurança Social, em fevereiro houve uma média de 18.850.112, mais 20.632, em média, do que em janeiro.

“Estes número mantiveram-se estáveis desde setembro, indicando que a segunda e a terceira vaga da pandemia tiveram menos impactos do que a primeira”, acrescentou

El aumento del desempleo, con motivo de la tercera ola, es una mala noticia que refleja las patologías estructurales del mercado laboral acentuadas por la pandemia. Seguimos trabajando para revertirlas conscientes de las personas y realidades cotidianas que hay tras las cifras. https://t.co/3dccn80mho — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 2, 2021