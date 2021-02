A queda de lucros do S&P 500 parece estar a terminar, uma vez que os resultados relativos ao quarto trimestre de 2020 estão a passar para terreno positivo pela primeira vez num ano, com cada vez mais empresas a superar as expectativas e por margens mais expressivas do que o habitual. Em Wall Street, a época de apresentação de resultados deste período ainda não chegou a metade (cerca de 45% das cotadas do S&P 500), mas está a surpreender em alta.

A estimativa de crescimento dos ganhos anuais por ação para o S&P 500, que inclui os resultados já comunicados e as estimativas médias dos analistas é agora positiva em 0,2%, com seis dos 11 setores a apresentarem crescimento, de acordo com a FactSet. Esta leitura supera significativamente as expectativas presentes no início do trimestre em questão (1 de outubro), quando se esperava uma queda de 13,1%, ficando também acima da queda de 6,9% projetada em meados de janeiro. Isto faz com que este trimestre seja o primeiro a apresentar um crescimento dos ganhos por ação desde o quarto trimestre de 2019, após um declínio de 13,9% no primeiro trimestre, com a pandemia de Covid-19 e um “mergulho” de 31,2% no segundo trimestre, com a pandemia a provocar fortes restrições e o declínio de 5,6% nos três meses até setembro.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor