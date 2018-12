Retalho impulsiona ganhos do PSI20. Europa segue animada com recuperação de Wall Street

A bolsa nacional está a negociar em alta, a meio da sessão desta sexta-feira, dia 7 de dezembro, impulsionada pelo setor do retalho e energia. O principal índice do bolsista português, PSI 20, sobe 0,12% para 4.823,28 pontos, em linha com as congéneres europeias. Na Europa, os índices seguem animados pela recuperação de Wall Street, especialmente no setor tecnológico, na última sessão.

A Sonae Capital é a cotada, que mais sobe no índice, estando a valorizar 2,67% para 0,845 euros. A empresa segue a casa-mãe, a retalhista Sonae, que está a subir 1,97% para 0,828 euros. No setor do retalho, também a Jerónimo Martins está no ‘verde’ e soma 1,61% para 10,425 euros. A beneficiar o setor está a expectativa de que as vendas aumentem com a aproximação do natal e ano novo.

No setor da energia, a EDP ganha 1,13% para 3,054 euros, a EDP Renováveis avança 0,33% para 7,685 euros e a Galp Energia sobe 0,46% para 14,335 euros.

Em terreno positivo estão ainda os CTT (1,19%), a Ibersol (0,99%) e a F. Ramada (0,57%).

A contrariar a tendência, a Navigator perde 2,22% para 3,618 euros. Ainda nas papeleiras, a Semapa recua 1,31% para 13,580 euros. O BCP cai 1,03% para 0,240 euros. Em queda estão ainda a Corticeira Amorim (-0,74%), a NOS (-0,47%), a Pharol (1%), a Mota-Engil (-1,23%) e a REN (-0,50%).

As restantes praças europeias estão a negociar em terreno positivo. O índice alemão DAX ganha 0,83%, o francês CAC valoriza 1,65%, o italiano FTSE MIB aprecia 1,37%, o holandês AEX soma 1,74%, o britânico FTSE 100 sobe 1,95% e o espanhol IBEX 35 avança 1,45%.

“Os principais índices de ações europeus negoceiam em alta, animados pela recuperação de Wall Street na sessão de ontem, em especial no setor tecnológico, onde o índice Nasdaq 100 acabou a valorizar 0,6% após ter estado a perder quase 2,5%”, explica Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millenium BCP.

Ramiro Loureiro diz ainda que “o valor final do PIB da Zona Euro não trouxe surpresas e revelou uma expansão de 0,2% em cadeia no 3ºtrimestre, a mais fraca do ano, justificada pelo ritmo pobre nas exportações e no consumo privado”.

O relatório mensal do emprego nos Estados Unidos, divulgado esta sexta-feira, mostra que o crescimento do emprego nos Estados Unidos desacelerou em novembro e os salários subiram menos que o esperado. Os dados sugerem alguma moderação na atividade económica, o que pode contribuir para as expectativas de um menor aumento da taxa de juros anunciado pela Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) para o próximo ano.

A pressionar o crescimento do emprego nos Estados Unidos esteve a incerteza em relação à redução duradoura das tensões entre Estados Unidos e a China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo presidente chinês, Xi Jinping, anunciaram uma trégua de 90 dias, mas desconhecesse se esta será para se manter a longo prazo.

Na reunião desta quinta-feira da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) foram anunciados valores de redução de produção aquém do esperado, o que está a influenciar o setor petrolífero. A cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, soma 4,88% para 62,99 euros, enquanto a cotação do crude WTI sobe 4,60%, para 53,86 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia ligeiramente 0,02% para 1,138 dólares e a libra perde 0,19% para 1,275 dólares.