Retaliação chinesa afunda Wall Street

As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China subiram de tom quando o presidente norte-americano, Donald Trump, recorreu ao Twitter para anunciar a subida de 10% para 25% das tarifas às importações chinesas equivalentes a 200 mil milhões de dólares. Pequim contra-atacou e aplicou tarifas às importações norte-americanas equivalentes a 60 mil milhões.

Em consequência, os principais índices da bolsa de Nova Iorque caíram a pique. O S&P 500 caiu 2,41%, para 2.811,87 pontos; o industrial Dow Jones perdeu 2,38%, para 25.324,99 pontos,; e o tecnológico Nasdaq tombou 3,41%, para 7.647,02 pontos.

O conselheiro económico de Donald Trump, Larry Kudlow, disse, este domingo, que espera que o presidente norte-americano e o seu homólogo chinês, Xi Jiping, se encontrem em junho, no âmbito da cimeira do G-20 que se vai realizar no Japão.

Trump voltou ao Twitter para anunciar que o bom trimestre da economia norte-americana se deveu à imposição das tarifas às importações chinesas. O presidente norte-americano também disse que a China não deveria ter retaliado.

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019