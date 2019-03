Robô para explorar minas subterrâneas inundadas vai ser testado na Urgeiriça

Investigadores de 12 instituições europeias desenvolveram uma plataforma robótica autónoma para investigar minas subterrâneas inundadas. Um dos robôs da plataforma vai ser testado no próximo dia 4 de Abril, a partir das 11h00, na antiga mina de urânio da Urgeiriça, em Nelas, Viseu.

A plataforma robótica autónoma para investigar e mapear minas subterrâneas foi desenvolvida no âmbito do projecto europeu UNEXMIN, financiado pelo programa Horizonte 2020 da União Europeia, que reúne doze organizações de sete países, entre os quais Portugal.

O UNEXMIN inclui o desenvolvimento de três robôs para fazer mapeamentos 3D e, assim, obter dados geológicos que “não podem ser obtidos de outra forma sem custos elevados ou com outros riscos associados (como utilizar mergulhadores para a investigação)”.

Em Portugal, são parceiros deste projecto o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM).

“Existem na Europa cerca de 30 mil minas fechadas, muitas das quais ainda contêm recursos minerais importantes e passíveis de serem explorados. Muitas destas minas estão agora inundadas, o que torna a sua prospecção e avaliação um processo difícil. Neste momento existe falta de informação do seu estado actual devido aos elevados custos monetários e perigo, envolvidos nos actuais métodos, e é, por isso, que soluções como a que desenvolvemos no âmbito do UNEXMIN podem fazer a diferença”, explicou Alfredo Martins, investigador do Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do INESC TEC e docente do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).