Ronaldo de volta ao Real Madrid? 10 números do craque português ao serviço de ‘los blancos’

Já não se pode separar a história de Cristiano Ronaldo do Real Madrid FC. O craque português bateu vários recordes ao serviço de ‘los blancos’ que serão difíceis de igualar pelas próximas gerações. Numa altura em que se fala de uma possível saída da Juventus FC, o Real Madrid surge como um dos clubes melhor posicionados para voltar a garantir os serviços do avançado mais prolífero da história do clube madrileno.

Jogador mais rápido a marcar 15 golos na La Liga Precisou de apenas oito jornadas para faturar 15 vezes, tornando-se no jogador mais rápido de sempre a atingir esta marca na primeira liga espanhola. Mais penáltis convertidos na história da La Liga Com um total de 61 golos marcados, é o jogador com mais golos da marca dos 11 metros. Mais golos marcados no derbi de Madrid Contra o Atlético de Madrid, o craque português faturou por 22 vezes, fazendo dele o jogador com mais golos marcados ao rival da capital espanhola. Mais hat-tricks na La Liga Cristiano Ronaldo é o jogador mais hat-tricks na história da primeira liga espanhola, um total de 34. Jogador com mais golos contra o rival FC Barcelona Foram 18 golos no total. Cristiano Ronaldo é o jogador com mais golos marcados ao eterno rival do Real Madrid. Primeiro jogador a marcar em seis 'clássicos' consecutivos A rivalidade entre Real Madrid e FC Barcelona é uma das mais antigas do mundo e aquela que reúne mais atenção do público. Cristiano Ronaldo é o único jogador da história a marcar em seis clássicos de forma consecutiva. Primeiro jogador da história do Real Madrid a marcar em oito jogos consecutivos Apesar de todos os craques que já vestiram a camisola do clube madrileno, CR7 foi o primeiro, e o único até agora, a marcar em oito jogos consecutivos. Jogador do Real Madrid com mais Bolas de Ouro Ao serviço do Real Madrid, Cristiano Ronaldo conquistou quatro das suas cinco Bolas de Ouro. Melhor marcador do Real Madrid na 'Champions' Depois de conquistar quatro troféus da Liga dos Campeões, CR7 é também o melhor marcador do clube madrileno na prova milionário, com um total de 105 golos. Melhor marcador da história do Real Madrid Com 450 golos marcados ao serviço dos 'blancos', o português é o melhor marcador de sempre a vestir a camisola do Real Madrid.