Roteiro do dia de tomada de posse dividido entre Lisboa e Porto

10h20 – Chega ao Palácio de São Bento, sendo recebido pelo presidente da Assembleia da Republica, Eduardo Ferro Rodrigues. Na escadaria exterior do Palácio de São Bento recebe honras militares, ouve o hino nacional e passa revista à guarda de honra. Posto isto, sobe a escadaria, percorre o átrio principal, dirige-se para a escadaria nobre e, passando pelos Passos Perdidos, entra na sala de visitas da Assembleia da República, onde se já encontra o primeiro-ministro, António Costa.

10h30 – Dirige-se para a sala de sessões, acompanhado por Ferro Rodrigues e António Costa, tendo por essa altura ocupado os seus lugares os deputados, os ministros de Estado Augusto Santos Silva, João Leão, Mariana Vieira da Silva e Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, encontrando-se na tribuna antigos Presidentes daa República e um número limitado de altas figuras de Estado, incluindo os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo, do Tribunal de Contas e da Câmara de Lisboa, bem como a procuradora-geral da República, a provedora de Justiça e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Dirige-se para a Tribuna da Presidência, juntamente com Ferro Rodrigues, que declara aberta a sessão e manda ler a ata da assembleia de apuramento geral da eleição do Presidente da República. Presta juramento sobre a Constituição da República Portuguesa nas mãos do presidente da Assembleia da República, sendo nesse momento disparada uma salva de 21 tiros de artilharia a partir de uma fragata da Marinha Portuguesa ancorada no Tejo, e executado nos Passos Perdidos o hino nacional pela Banda da Guarda Nacional Republicana.

Assina a declaração de compromisso, sendo o auto de posse lido pela primeira secretária da Mesa da Assembleia da República.

Dirige uma mensagem à Assembleia da República, sendo a sessão de tomada de posse encerrada pelo presidente da Assembleia da República, ouvindo-se novamente o hino nacional executado pela Banda da Guarda Nacional Republicana.

11h15 – Abandona a sala de sessões com o presidente da Assembleia da República, aguardando no Salão Nobre a chegada de convidados para apresentação de cumprimentos, sendo tirada uma fotografia oficial das duas principais figuras do Estado.

11h30 – É acompanhado por Ferro Rodrigues à escadaria exterior do Palácio de São Bento, onde volta a ter honras militares antes de se despedir do presidente da Assembleia da República, entrando no automóvel que o conduz ao Mosteiro dos Jerónimos, com escolta de honra da Unidade de Segurança.

11h50 – Deposita coroas de flores nos túmulos de Luís Vaz de Camões e Vasco da Gama e presta homenagem aos mortos em defesa da pátria.

12h00 – Segue para a Praça Afonso de Albuquerque, com escolta a cavalo da Guarda Nacional Republicana.

12h30 – Entra no Palácio de Belém, após ser recebido por uma guarda de honra do esquadrão presidencial. É recebido no Pátio dos Bichos pelo chefe da Casa Civil e dirige-se à Sala das Bicas, onde o secretário-geral da Presidência da República lhe entrega a banda das três ordens, símbolo do Presidente da República e Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas.

14h30 – Chega aos Paços do Concelho do Porto, onde é recebido pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

15h30 – Preside no Salão Nobre da Câmara do Porto a uma cerimónia ecuménica com representantes das confissões religiosas representadas em Portugal.

16h45 – Visita o Centro Cultural Islâmico do Porto antes de regressar a Lisboa.