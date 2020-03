Rúben Amorim. Negociações de ações do Sporting suspensas pela CMVM

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu suspender esta quarta-feira, 4 de março, as ações do Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, de acordo com uma nota emitida pela CMVM no seu sítio oficial.

“O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, até à divulgação de informação relevante sobre o emitente”, lê-se no documento.

Na base desta medida estão as negociações que decorrem no clube de Alvalade para a contratação de Rúben Amorim, como novo técnico dos ‘leões’. Até ao momento, o Sporting não só ainda não teceu comentários sobre este processo, como também não tornou oficial a saída de Jorge Silas do comando da equipa.

No entanto, o próprio Jorge Silas assumiu ontem no final do encontro com o Famalicão, que os ‘leões’ perderam por 3-1, que tinha feito o seu último jogo como treinador do Sporting.