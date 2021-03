Rui Rio apresenta candidatos às próximas eleições autárquicas. Veja a conferência de imprensa

O líder da bancada parlamentar do PSD critica a ingerência de João Pedro Matos Fernandes na polémica relacionada com a venda das barragens por parte da EDP, uma matéria que é da tutela das Finanças. Acrescenta ainda que o negócio, a rondar os 2,2 mil milhões de euros, tem que gerar impostos e parte dessa verba deve ser direcionada para um Fundo Local que permita o desenvolvimento daquela região. Veja a “Fast Talk” com Adão Silva.