Rui Rio considera ser “muito injusto” que “todos os portugueses” paguem redução dos passes em Lisboa

O presidente do PSD, Rui Rio, não concorda com a redução do preço dos passes em Lisboa através dos impostos pagos por “todos os portugueses, incluindo os que vivem nos territórios mais pobres”. E expressou a sua discordância através de uma mensagem publicada hoje na rede social Twitter.

“Não concordo que todos os portugueses, incluindo os que vivem nos territórios mais pobres, paguem com os seus impostos a redução do preço dos passes em Lisboa. Essa opção deve ser da responsabilidade das câmaras municipais e não do Orçamento do Estado. Assim não. É muito injusto”, escreveu Rio.

— Rui Rio (@RuiRioPSD) March 18, 2019

A mensagem de Rio foi publicada no mesmo dia em que se realizou a cerimónia pública de assinatura dos contratos para os novos tarifários de transportes na Área Metropolitana de Lisboa (AML), em que se inclui a criação do passe único nos respetivos 18 concelhos.

À margem da cerimónia, o presidente da AML, Fernando Medina, informou que o passe “Navegante Família” só vai estar disponível em julho. “Teremos o passe família a partir de julho. Por questões técnicas necessita de ser operacionalizado para ser simples e ser desburocratizado, e permitirá que, num agregado, se pague no máximo dois títulos de transporte para todas as pessoas desse agregado que o queiram utilizar”, disse Medina.

O passe único substituirá as centenas de títulos combinados que existem atualmente para a utilização dos transportes coletivos e vai ter apenas duas configurações: o “Navegante Municipa” custará 30 euros, permitindo viagens dentro de cada concelho, e o “Navegante Metropolitano” custará 40 euros, permitindo deslocações nos meios de transporte públicos em toda a AML.