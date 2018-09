Rui Rio disse a deputados do PSD que “não concorda” com taxa sobre especulação imobiliária proposta pelo BE

Na terça-feira, dia 11 de setembro, o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que não rejeita “liminarmente” a taxa especial proposta pelo BE em relação a negócios no setor do imobiliário, considerando que “não é assim uma coisa tão disparatada”. No entanto, perante alguns deputados do partido, Rio apontou no sentido inverso, assegurando que não concorda com a iniciativa do BE.

“Com isto não estou a dizer que somos favoráveis aquilo que possa vir a ser proposto pelo Bloco de Esquerda, agora não rejeito liminarmente, não é assim uma coisa tão disparatada, porque, efectivamente, uma coisa é comprarmos e mantermos durante ‘x’ tempo e outra coisa é andarmos a comprar e a vender todos os dias só para gerar uma mais-valia meramente artificial”, declarou Rio em público, anteontem.

No mesmo dia, porém, disse o contrário para o interior do PSD, de acordo com várias fontes contactadas pelo Jornal Económico. “Faz parte de uma estratégia de não rejeitar tudo o que vem da esquerda”, revelou uma dessas fontes, membro do Grupo Parlamentar do PSD. Ou seja, Rio quis passar um sinal de que não rejeita à partida tudo o que o BE e o PCP propõem, mesmo que não concorde com essas iniciativas.