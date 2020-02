Rui Rio diz que é urgente “inverter modelo de crescimento económico” socialista que conduziu à troika

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Rui Rio, afirmou este domingo, no discurso de encerramento do 38.º Congresso Nacional do partido, que é urgente “inverter modelo de crescimento económico” socialista que conduziu à necessidade de ajuda financeira. O líder social-democrata considera que um Governo que evita fazer reformas estruturais “não está a preparar o futuro” e condena os cidadãos a uma “ambição poucochinha” que nunca atingirá aos padrões médios europeus.

“Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro. (…) Sem alterar o seu modelo económico e sem coragem para seguir uma política reformista, o país nunca chegará aos padrões médios da União Europeia. Dito de outra forma, com esta governação os portugueses podem ter alguma ambição, desde que ela seja poucochinha”, advertiu Rui Rio, no discurso de encerramento do 38.º Congresso Nacional do PSD, que decorreu em Viana do Castelo.

Rui Rio alertou que, com este Governo e com as alianças parlamentares existentes, “é cada vez mais estreita a diferença entre salário mínimo nacional e o salário médio”. “Os portugueses poderão ter aumentos salariais de 0,5% ou 0,7%, mas nunca terão os aumentos que os catapultem para os padrões de vida europeus”, disse.

