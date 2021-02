Rússia multou mulher de Navalny por participar em manifestações na Rússia

Um tribunal russo multou esta segunda-feira, 1 de fevereiro, Yulia Navalny, mulher do crítico do Kremlin Alexei Navalny, segundo a “Reuters”.

Yulia Navalny está sujeita ao pagamento de uma multa de 219 euros por ter participado na manifestação a dia 31 de janeiro que decorreu na Rússia onde se apelou, pela segunda vez, que o crítico do Kremlin fosse libertado. A polícia do Kremlin interrompeu os protestos em toda a Rússia no domingo em apoio a Navalny. Nessa intervenção, foram detidas mais de 5.300 pessoas que enfrentaram o frio intenso e a ameaça de um processo para exigir a libertação do crítico de Vladimir Putin.

No domingo, para terminar os protestos, a polícia alegou que a manifestação era ilegal, pois não tinha sido autorizada e como tal seria interrompida. As autoridades russas apontaram que os manifestantes poderiam ajudar a disseminar a Covid-19.

No primeiro dia de manifestações em prol de Navalny, a 23 de janeiro, a polícia russa deteve mais de 3.400 pessoas nos protestos que decorreram em mais de 80 cidades. As pessoas que protestavam exigiam a libertação de Navalny.

A 17 de janeiro, depois de voltar da Alemanha para a Rússia, Alexei Navalny foi detido. O adversário político de Vladimir Putin tinha estado até ao momento na Alemanha onde estava a recuperar-se de um envenenamento que decorreu na Rússia no verão passado. Navalny acusa Putin de ter tentado assassina-lo, acusações que o presidente russo rejeita.