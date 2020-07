Sabe o que fazer se tiver uma fuga de gás?

As fugas de gás são perigosas devido ao monóxido de carbono (representado pelo símbolo químico CO), que é um gás tóxico que, em níveis elevados, pode provocar sintomas como náuseas, tonturas, convulsões, perda de consciência e, in extremis, a morte. Saiba como proceder neste artigo elaborado pelo ComparaJá.pt.

O que fazer em caso de intoxicação com monóxido de carbono?

Deve entrar em contacto com o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que se encontra disponível gratuitamente, 24 horas por dia, através do número 800 250 250.

Quais os procedimentos a seguir em caso de fuga de gás? Em primeiro lugar, se lhe começar a cheirar a gás, deve, de imediato, tentar perceber de onde vem o odor e depois fechar a alimentação de gás o mais rápido possível. De seguida, deve abrir janelas e portas por forma a arejar a divisão na qual se deu a fuga de gás. Se o quadro elétrico não estiver na mesma divisão onde se está a dar a fuga de gás, deve ser desligado. Ao invés, se estiver, não deve mexer no mesmo. Importa referir ainda que não deve utilizar telefones na área afetada nem ligar/desligar luzes ou mexer em qualquer aparelho eletrónico, bem como não fumar ou acender velas e/ou isqueiros caso detete uma fuga de gás. Por fim, abandone o edifício utilizando as escadas (e nunca o elevador) e entre em contacto com a sua operadora de distribuição de gás (todos os fornecedores possuem um número de emergência, o qual deve ter sempre à mão, que se encontra disponível a qualquer hora do dia). Se alguma pessoa perder os sentidos nesta situação, deve ser levada para o ar livre e colocada em posição lateral de segurança. De imediato, deve chamar-se uma ambulância.



Dica: Para que esteja sempre mais protegido de incêndios (sejam estes provocados por fugas de gás ou não), deve comprar um extintor para ter em casa, renovando-o assim que termine a validade.

Deve fechar o gás quando vai de férias?

Em caso de ausência por um longo período de tempo, devem-se fechar-se as válvulas da instalação de gás.

Como se repara uma fuga de gás?

Depois de ter reportado o incidente à operadora de distribuição de gás, a reparação da fuga será levada a cabo por técnicos especializados credenciados pela DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia) o mais rápido possível.

A cada cinco anos, aproximadamente, pode solicitar uma inspeção de gás no seu imóvel de modo a evitar possíveis fugas no futuro.