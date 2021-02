Sabe o que significa TDT e quais as suas características? Descubra aqui!

A televisão digital terrestre ou TDT é um serviço que veio substituir a televisão tradicional, desde que o sinal de televisão passou a ser transmitido de forma digital, substituindo o analógico, possibilitando assim uma visualização com melhor qualidade de som e de imagem, dos sete canais nacionais – RTP 1, RTP 2, RTP3, RTP Memória, SIC, TVI e ARTV – Canal Parlamento –, bem como a RTP Madeira e a RTP Açores, nas regiões autónomas.

Além do mencionado, este sistema contém o acesso a um guia de programação eletrónico com informação sobre os programas disponíveis e permite ainda efetuar gravações e pausas nas emissões, caso tenha um descodificador com gravação. Este serviço é gratuito, sendo apenas necessário ao utilizador que queira aceder a este serviço possuir equipamentos de receção adequados.

O sistema TDT está disponível em todo o país, seja através de receção terrestre – zonas TDT ou de receção por satélite – zonas DTH. Os equipamentos a adquirir para aceder à TDT são diferentes consoante o tipo de cobertura disponível no local a adaptar. Portanto, antes de adquirir qualquer equipamento deve informar-se sobre o tipo de cobertura disponível na sua morada, ou seja, se mora numa zona TDT ou numa zona DTH. Brevemente, as emissões da TDT passarão a ser disponibilizadas em alta definição (HD). Para saber se a sua morada se encontra numa zona TDT ou numa zona DTH, ligue gratuitamente o número 800 200 838 ou visite o Portal da TDT.

A mudança de frequências da Televisão Digital Terrestre (TDT), para acomodar a tecnologia 5G teve início no ano passado. Informamos que para esta mudança não será necessário comprar equipamentos de receção e na maioria dos casos, a orientação da antena também se mantém, pois bastará uma sintonização da nova frequência. Contudo e embora quase todos os televisores lançados no mercado em 2010 já tinham sintonizadores digitais compatíveis, se tiver um televisor anterior a esta data, como é o caso de todos os CRT, terá de recorrer a uma caixa descodificadora externa. Saiba que existe um subsídio específico para os utilizadores que se encontram em zonas sem cobertura TDT pois nessa circunstância terá de adquirir um Kit DTH para continuar a receber televisão. Está previsto que este regime de comparticipação para os kits DTH se mantenha até 9 de dezembro de 2023.

