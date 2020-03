O hotel Saccharum, na Calheta, vai receber pela segunda vez o evento Food & Wine Experience, com o tema ‘Mundo das Especiarias’, onde se juntam todos os chefs do grupo Savoy Signature para realçar a cozinha madeirense.

“O anfitrião, neste caso, é o chef Raúl Ferreira, que convidou todos os seus colegas das diferentes unidades hoteleiras para participar neste evento, juntamente com o responsável de comidas e bebidas, João Jardim”, explica o diretor do Saccharum, Bruno Teles.

A criatividade dos sete pratos de autor ficou a cargo dos chefs Raúl Ferreira, Fernando Silva, Carlos Gonçalves, Teresa Barradas, Nélio Rodrigues e Pedro Campas, com a promessa de proporcionar momentos únicos de degustação, sempre acompanhados por um bom vinho Caves da Montanha ou Quinta da Lapa.

O apetite abre com um coto de frango com tandoori, compota de maçã Granny Smith e funcho, da autoria do chef Raúl Ferreira, acompanhado por um espumante Dinastia Bruto. O chef Fernando Silva apresenta um carpaccio de polvo, com pimenta fumada, tomate-cerejae crocante de pão e alho, que se faz acompanhar por um espumante Montanha Baga.

O chef Raúl volta para apresentar um aveludado de abóbora aromatizado com azeite de caril e hóstia do Oriente, que se junta ao espumante Montanha Chardonnay & Arinto Grand Cuvée. A tempura de bodião, com pimenta Sichuan, maionese de alho fermentado e pickle de cebola e gengibre é apresentada pelo chef Carlos Gonçalves, com um toque de Chardonnay da Quinta da Lapa.

A chef Teresa Barradas apresenta um lombinho de bacalhau confitado, acompanhado por um trio de pimentos assados com paprica e um aveludado de grão-de-bico, juntamente com um Touriga Nacional da Quinta da Lapa.

O prato de carne é apresentado pelo chef Nélio Rodrigues que traz um magret de pato, com chutney de pimpinela e gnochi de batata-doce, que se faz acompanhar com um Syrah da Quinta da Lapa.

A sobremesa fica a cargo do chef Pedro Campas que traz um crème burlée de chocolate e pimenta, com timut brownie com flor de sal e gelado de baunilha. No copo volta-se aos espumantes, desta vez um Montanha Real.

Bruno Teles diz que este menu incide essencialmente sobre as especiarias caraterísticas da Madeira, “como a segurelha, o anis e a canela, para criar pratos emblemáticos. Ou seja, criar uma mistura do contemporâneo com todos os sabores que nós identificamos na cozinha madeirense”.

