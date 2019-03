SAD do SLB aprova venda da sociedade “Benfica Estádio” e Benfica TV por 99,3 milhões

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informou no site da CMVM, que na Assembleia Geral realizada hoje, dia 15 de março de 2019, com início às 19h00, foi aprovada por unanimidade a alienação, pela Sociedade à Sport Lisboa e Benfica, SGPS, das ações

representativas da totalidade do capital social das sociedades Benfica Estádio – Construção e Gestão de Estádios e Benfica TV.

A Assembleia Geral aprovou esta alienação pelo valor total de 99.297.000 euros (99,3 milhões), “a qual tornar-se-á efetiva a 1 de julho de 2019”, diz a SAD do Benfica.

O valor da aquisição encontra-se dentro do intervalo de justo valor das respetivas participações – situando-se entre o mínimo de 79,9 milhões e o máximo de 119,2 milhões –, de acordo com as avaliações independentes realizadas pela Ernst & Young.

O pagamento do referido preço será diferido pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, vencendo-se juros de acordo com as condições de financiamento do mercado, podendo o comprador efetuar pagamentos antecipados.

Não há qualquer referência aos compradores.

