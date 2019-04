Saiba aqui onde é que ficam os 310 postos onde pode abastecer até 15 litros de combustível

72 horas depois do início da crise dos combustíveis, o Governo anunciou a criação a criação de uma rede nacional de 310 postos de combustível destinados a forças de segurança ou serviços de emergência.

Estes postos de combustível são postos que já existem, mas vão ser usados durante a crise energética para mitigar os efeitos da escassez de combustível e corrida às bombas.

A Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) integra 310 postos que cobrem todo o território nacional, e vão ter prioridade de abastecimento através dos camiões cisterna, face aos outros 2.700 postos da totalidade da rede que existe em Portugal.

Os postos REPA podem abastecer o público em geral, mas somente um volume máximo de 15 litros de gasolina ou gasóleo por cada veículo.

Além do público em geral, estes postos de abastecimento ficam “obrigados a reservar, para uso exclusivo das entidades prioritárias, pelo menos, uma unidade de abastecimento”. Estes postos ficam também obrigados a reservar para uso exclusivo destas entidades “uma quantidade de 10 mil de gasóleo, ou 20% da sua capacidade, 4 mil de gasolina e 2 mil de GPL-auto (gás petróleo liquefeito).

As entidades prioritárias que podem usufruir desta rede são: primeiro, as Forças Armadas, as forças de segurança e os agentes de proteção civil. Depois, os serviços de emergência médica e transporte de medicamentos.

A seguir, podem usufruir as entidades públicas ou privadas que prestam serviços públicos, designadamente transporte coletivo de passageiros, recolha de resíduos urbana e limpeza urbana, serviços de água, energia e telecomunicações.

Os postos REPA beneficiam de “prioridade de abastecimento face aos restantes postos, devendo, para o efeito, promover-se o destacamento das forças de segurança necessárias para assegurar o seu abastecimento”, segundo o comunicado divulgado pelo Governo na quarta-feira, 17 de abril.

Saiba aqui onde é que pode abastecer o seu automóvel num destes 310 postos postos prioritários