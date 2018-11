Saiba como manter a casa quente no inverno sem aumentar a fatura da energia

Aproveite o aquecimento natural

Procure abrir as janelas durante o dia de forma a deixar entrar o sol e aquecer a casa. Ao fim do dia, faça o processo inverso. Feche as janelas de forma a manter o calor dentro de casa.

Isole o calor

Mesmo com as janelas fechadas, o calor vai procurar sair de casa através das paredes, janelas e cobertura. Para manter o calor dentro de casa, procure isolar as portas e janelas e coloque placas de isolamento na cobertura, sobre a placa.

Procure a melhor solução energética para si

Antes de pensar em comprar determinada solução combinada, avalie as suas necessidades reais. Existem pacotes que permitem a produção de calor ambiente e preparação de água quente sanitária, que podem ser mais económicas e eficientes.

Veja a etiqueta energética

As soluções de aquecimento vêm acompanhadas com uma etiqueta energética. Visite o site www.label-pack-aplus.eu/portugal/ e descubra a melhor para si.

Regule a temperatura

Regule os seus equipamentos em função das condições externas, de preferência em torno dos 20º C.

Faça a manutenção dos sistemas periodicamente

Se fizer a manutenção periódica dos seus sistemas de aquecimento vai conseguir poupar energia e terá maiores garantias em questões como a salubridade e a segurança.