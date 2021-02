Saiba como navegar na internet de forma mais segura

O Dia Internacional da Internet Segura celebra-se hoje, 9 de fevereiro, com o tema “Juntos por uma Internet melhor”.

O dia da internet segura, comemorado anualmente em fevereiro, tem o objetivo de promover a utilização segura da internet por todas as pessoas, inclusive os mais jovens, que estão bastante expostas a riscos nesta rede mundial de comunicação.

A DECOJovem, programa de educação do consumidor promovido pela DECO, dirigido às escolas, há muito que trabalha esta matéria, alertando toda a comunidade educativa para a necessidade de melhorar as competências digitais dos mais novos, promovendo uma utilização mais ativa e mais segura da internet. Assim, foram desenvolvidos os projetos o Sitestar.pt, a NET Viva e Segura e Brain IDeas.

Com o Sitestar.pt, a DECOJovem incentiva os jovens a ter uma participação mais ativa na internet, não só como utilizadores mas como exploradores e criadores de conteúdos. Esta iniciativa DECOJovem tem a parceria do. PT e tem como objetivo promover o desenvolvimento de competências digitais incentivando os jovens a criar sites com conteúdos digitais nas suas áreas de interesse para uma cidadania + ativa e + inclusiva.

Já a Net Viva e Segura, uma parceria da DECO PROTESTE com a Google, é um projeto que já conquistou a adesão de professores e alunos, sendo reconhecido como um importante contributo para a promoção da literacia para os media digitais e um incentivo aos jovens com idade escolar para que acedam à internet de forma segura, promovendo experiências online ativas mais esclarecidas e conscientes em respeito pela sua privacidade.

O Brain Ideas é um projeto que incentiva os jovens, enquanto consumidores, a adotar escolhas que respeitem a propriedade intelectual (a propriedade industrial e o direito de autor) e combatam a contrafação e a pirataria para salvaguardar os seus direitos, a sua segurança e, até mesmo, a sua saúde. Desperta os jovens para a importância de proteger o seu próprio trabalho e de respeitar o trabalho intelectual dos outros, identificando os princípios básicos que lhes permitem respeitar as suas próprias ideias e as dos outros, bem como o seu valor e os benefícios financeiros, sociais e culturais de tal potencial intelectual.

