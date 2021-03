Saiba o que é a moratória pública e como pode usá-la em tempos de pandemia

Saiba o que é a Moratória Pública, para que serve e como pode ser uma vantagem neste tempo de pandemia.

A DECO tem recebido diversos contactos por parte das famílias portuguesas que, em consequência da pandemia, estão a passar por diversas dificuldades financeiras.

Com o aumento do desemprego e cortes nos rendimentos, alguns consumidores não sabem o que podem fazer para superar esta fase financeiramente difícil. Assumiram-se compromissos e agora como podem pagá-los?

Saiba que a DECO tem um gabinete de proteção financeira e apoio ao sobreendividados (GPF) que o pode informar e auxiliar.

Algumas medidas foram criadas especialmente para apoiar as famílias nesta fase tão difícil em que muitos estão a enfrentar grandes desafios financeiros.

A moratória pública/legal é uma delas. Direciona-se a pessoas singulares que apresentem crédito habitação permanente (ou seja, não é válido, por exemplo, para casas de férias), crédito hipotecário ou créditos relacionados com despesas de consumo relacionadas com a educação e formação, fazendo com que seja suspenso o pagamento do capital, juros, comissões e outros encargos por um determinado tempo, no máximo de 9 meses.

Mesmo que já tenha aderido anteriormente ou se nunca aderiu, saiba que ainda é possível beneficiar desta medida até dia 31 de março de 2021.

