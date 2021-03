Saiba quais são as medidas excecionais em vigor para os serviços públicos essenciais

Sabe o que significa SPE – Serviços públicos essenciais? Conhece as medidas excecionais em vigor em virtude da pandemia?

Entende-se por Serviços Públicos Essenciais – SPE o conjunto de atividades prestadas por empresas que são destinadas a satisfazer as necessidades dos consumidores, de forma indispensável. Referimo-nos aqui à eletricidade, à água, ao gás e às telecomunicações.

Com a crise pandémica, surgiu um conjunto de direitos excecionais direcionados a este tipo de serviço essencial e que visam proteger o consumidor. Conheça as medidas em vigor:

Desde 1 de janeiro e até 30 de junho de 2021, o fornecimento de eletricidade, gás natural e água não pode ser cortado por falta de pagamento de faturas.

No caso de existirem valores em dívida relativos ao fornecimento destes serviços, deve ser elaborado em tempo razoável um plano de pagamento adequado aos seus rendimentos atuais.

Se o fornecimento de eletricidade ou gás natural foi cortado entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2020, pode requerer que o serviço seja restabelecido sem custos, se:

Entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2020 esteve numa situação de desemprego, com quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% ou com infeção pela doença COVID-19, e se:

Acordou um plano de pagamento para valores em dívida relativa a faturas de energia ou água.

Deixamos-lhe algumas recomendações sobre os SPE:

Dê a leitura dos contadores nas datas previstas nas faturas para evitar estimativas, pois mais tarde as estimativas poderão dar lugar a faturas elevadas de acerto.

Se está com dificuldades financeiras e com faturas em atraso contacte o prestador do serviço para solicitar um plano de pagamentos ou contacte, no caso da energia, o Gabinete de Aconselhamento de Energia da DECO.

No caso da eletricidade, se tiver uma tarifa de eletricidade bi ou tri-horária, e se verificar que não consegue manter o consumo habitual nos horários da sua tarifa pode pedir a alteração da tarifa para simples, sem custos adicionais.

No caso da água, consulte as informações do site da sua Entidade Gestora, ou contacte via telefone, e questione se existem medidas excecionais de apoio, em face da atual pandemia.

Muitas Entidades Gestoras de água estão a adotar medidas excecionais devido à COVID-19, como por exemplo a prorrogação do prazo de pagamento da fatura, a faturação dos consumos de água apenas nos primeiros escalões (nos quais o custo por m3 de água é mais barato).



Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489.