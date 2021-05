Tornou-se conhecido quando subiu ao palco do Festival da Canção de 2017 com “Amar Pelos Dois”, mas já andava nos circuitos de jazz muito antes disso. Salvador Sobral é a lenda que levou o português às bocas do mundo e lança esta sexta-feira, 28 de maio, o seu mais recente trabalho discográfico “bpm”, somando-se aos dois discos já editados.

Em entrevista ao Jornal Económico (JE), o mítico vencedor do festival Eurovisão aborda tudo o que idealizou para o novo trabalho, que saiu diretamente do coração, e o significado pessoal por detrás do seu nome.

O nome de Salvador Sobral ficou marcado mundialmente quando o jovem, então com 27 anos, cantou que poderia amar por dois, pedindo o ouvir das suas preces, e admitindo que não se ama sozinho perante uma plateia de milhões de pessoas. A balada, escrita pela sua irmã – também cantora – Luísa Sobral, somou uns históricos 758 pontos, até à data a pontuação mais elevada alguma vez atribuída a uma canção vencedora.

