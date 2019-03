Santander disponibiliza Open Banking

Através do estabelecimento desta parceria, com a COSEC que é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de crédito e caução, o Millennium bcp passa a disponibilizar aos seus clientes empresas os seguros de crédito que permitem a gestão do risco de crédito, cobrindo os prejuízos decorrentes do não pagamento das vendas a crédito de bens e serviços, em Portugal e no estrangeiro.