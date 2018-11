Santander multado em Espanha em 4,5 milhões de euros

A Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), homóloga da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), impôs uma multa de 4,5 milhões de euros ao Banco Santander por cometer uma infração grave ao “não agir no melhor interesse dos seus clientes e receber incentivos não permitidos”, segundo comunicado do regulador do mercado espanhol.

“A sanção estabelece que o Santander cometeu uma infração muito grave” ao regime jurídico de empresas de serviços de investimento e outras entidades que prestam serviços de investimento, por não atuarem no interesse dos clientes e perceberem incentivos não permitidos”.

A CNMV considera que, nas carteiras geridas e assessoradas pelo banco, que foram inspecionadas pela comissão entre abril de 2015 e o final de setembro do mesmo ano, nem todos os clientes teriam acesso às classes de ações das Instituições de Investimento Coletivo (CII), que são mais baratas e que lhes correspondiam de acordo com as características do perfil de investimento.

O resultado da fiscalização pela CNMV mostra que o banco não dispensou informação suficiente aos seus clientes. O Banco Santander garantiu à agência noticiosa espanhola EFE que a percentagem de incidentes com clientes é muito pequena e não é generalizada.

Além disso, o banco assegura que estão a ser realizados todos os processos de melhoria necessários, afirmando que, entre outras medidas, está implementado um controlo automático para gerar alertas em caso de clientes mal informados sobre a possibilidade de acederem a todos os instrumentos de investimento.