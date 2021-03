Santander permite adicionar contas do Revolut à sua aplicação

“Através do serviço Open Banking, os clientes do Banco Santander já podem consultar todas as suas contas Revolut a partir da app do Santander”, sejam essas contas em euros ou em qualquer outra moeda.

O Open Banking surge no seguimento da DSP2 (Diretiva dos Serviços de Pagamento), que visa criar um mercado único de serviços de pagamento na Europa, mais integrado e que seja, simultaneamente, “mais seguro, eficiente, inovador e concorrencial”.

“A novidade integra-se no serviço de agregação de contas, que possibilita aos clientes consultar na app ou no homebanking os saldos e movimentos de contas que tenham noutras instituições financeiras nacionais, tendo assim uma visão global de todas as suas contas bancárias num único sítio”, diz o banco em comunicado.

“No homebanking é permitido também iniciar transferências e pagamento de serviços a partir de qualquer banco nacional”, revela a instituição.

Atualmente, o Banco Santander já inclui praticamente todos os bancos nacionais, juntando-se agora o Revolut, “o que vem simplificar ainda mais a gestão financeira dos clientes”.

O acesso às restantes instituições financeiras é feito através da utilização das credenciais que cada cliente tem com essa entidade, não sendo nunca partilhadas com o Santander.