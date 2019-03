Santander simplifica crédito a empresas

O Santander lançou o CrediSimples Negócios, que é uma nova solução online de contratação de crédito e apoio à tesouraria das Empresas, e que permite conceder montantes entre 2.500 euros e 25.000 euros, pelo período de 12 até 36 meses.

Já em 2017, o Banco tinha lançado um produto idêntico de Crédito Pessoal – o CrediSIMPLES

Agora com esta nova solução, o banco passa a simplificar também o crédito a empresas.

“Com um processo de formalização simples, os Clientes simulam o seu Crédito, escolhendo o montante e o prazo pretendidos. Posteriormente e caso o Cliente reúna as condições definidas pelo Banco, são apresentadas as condições do crédito e respetiva documentação. Após aprovação e aceitação do Cliente, o montante do financiamento fica disponível na Conta à ordem”, refere o comunicado.

A taxa de juro do empréstimo está indexada à Euribor a 12 meses e o spread do mesmo varia entre 3,75% a 5,75%.

“Este produto inovador vem ao encontro do objetivo do Banco em tornar-se cada vez mais um Banco digital, e ser cada vez mais Simples, Próximo e Justo nos seus processos e na sua relação com os Clientes”, refere o banco liderado por Pedro Castro e Almeida.

“O Santander tem vindo a inovar nesta área, disponibilizando um conjunto de facilidades tecnológicas aos seus Clientes, como são exemplo o wi-fi em todos os balcões, a abertura de conta por tablet. Estas inovações têm tido uma boa aceitação por parte dos Clientes do Banco, que já tem mais de 730 mil Clientes digitais”, diz o banco.

“O novo produto estará presente numa campanha publicitária, que tem um grande foco nos meios digitais (redes sociais, websites, entre outros) e nos meios tradicionais – imprensa e rádio.