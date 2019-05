Saúde: Governo quer acabar com “equívoco” da lei de bases que promove privado “numa lógica concorrencial com o público”

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira que a principal preocupação do Governo na revisão da lei de bases da saúde é acabar com o “equívoco” de que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criado para promover o privado “numa lógica concorrencial com o público”. O líder do Executivo socialista defende a gestão pública das unidades de saúde, não descartando a possibilidade de “temporariamente” serem feitos acordos com o privado.

“O essencial para celebrarmos estes 40 anos do SNS é pôr termo ao equívoco criado pela lei de bases de 1990, que via como função do Estado não a promoção do SNS público, universal e tendencialmente gratuito, mas que deveria ser também de promoção do privado numa lógica concorrencial com o público. Ora a função essencial que temos de alcançar com esta lei de bases da saúde é acabar com este equívoco. O SNS é a forma pela qual o Estado realiza o serviço de saúde aos cidadãos”, afirmou António Costa, no debate quinzenal desta quinta-feira.

