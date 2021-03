Oficial: Sauditas mantêm corte diário de 1 milhão de barris em abril, Rússia pode aumentar 130 mil

A Arábia Saudita vai manter em abril o corte voluntário de um milhão de barris de petróleo por dia, mas a Rússia vai poder aumentar a produção em 130 mil barris diários, segundo as decisões tomadas na reunião da OPEP+ esta quinta-feira.

“Os ministros elogiaram a Arábia Saudita pela extensão do adicional ajustes voluntários de um milhão de barris para o mês de abril de 2021, exemplificando a sua liderança e demonstrando a abordagem flexível e preventiva”, disse em comunicado a Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que com outros produtores liderados pela Rússia formam a OPEP+

“Os ministros aprovaram a continuidade dos níveis de produção de março para o mês de abril, com exceção da Rússia e do Cazaquistão, que poderão aumentar produção de 130 e 20 mil barris por dia, respectivamente, devido à continuação padrões de consumo sazonal”, acrescentou.