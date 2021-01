Se as legislativas fossem hoje, PS teria vitória confortável. Esquerda continuaria a dominar Parlamento

E se os eleitores que foram este domingo votar nas eleições presidenciais tivessem ido votar para as legislativas? Uma sondagem da Universidade Católica Portuguesa para a RTP indica que os portugueses dariam ao Partido Socialista (PS) uma maioria confortável de 35%. Os partidos da esquerda continuariam a ser maioria na Assembleia da República (52%) e o Chega passaria a terceira força política, com 8%.

É certo que os resultados das eleições presidenciais não podem ser transpostos para outras eleições, por serem eleições de carácter apartidário, apesar de alguns candidatos contarem com apoio de partidos. Mas a sondagem da RTP/Católica parte de uma “sub-amostra da amostra utilizada” para a projeção das presidenciais, à qual foi questionado em quem os inquiridos votaram e em quem votariam em eleições legislativas.

Segundo as respostas dos mais de dois mil inquiridos, o PS consegue 35% da preferência do eleitorado, seguido do Partido Social Democrata (PSD), com 23%. Em comparação com uma sondagem da Católica realizada para a RTP entre os dias 11 e 14 de janeiro e publicada esta quinta-feira, o PS fica quatro pontos percentuais abaixo da estimativa anterior e o PSD, que na sondagem anterior obtinha 28%, cai cinco pontos percentuais.

Como terceira força política mais votada aparece o Chega, que tinha antes 8%, sobe agora para os 9%. O partido de André Ventura é acompanhado de perto pelo Bloco de Esquerda, que desce de 8% para 7%, e pela Coligação Democrática Unitária (CDU) – que junta o Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) –, que se mantém com 6% das intenções de voto.

Segundo a sondagem da RTP/Católica, o Iniciativa Liberal consegue superar o CDS-PP e mantém-se com 5%, enquanto o CDS-PP e o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) acolhem ambos 2% dos votos. Também o Livre, que na sondagem divulgada na passada quinta-feira não aparecia nas estimativa, conquista agora 1% dos votos.

Com base nos resultados desta sondagem, a esquerda continuaria a ter uma margem confortável no Parlamento, com 49% das intenções de voto, ainda que com menos três pontos percentuais do que a sondagem apresentada na quinta-feira.