“Se nem as escolas fecharam”. Bingo da Amadora mantém-se em funcionamento

O Bingo da Amadora continua a manter as portas abertas e por agora, apesar de todas as recomendações face à pandemia de coronavírus, não planeia limitar a sua atividade ou mesmo fechar o estabelecimento, de acordo com informação transmitida ao “Jornal Económico” pelo responsável deste estabelecimento.

“Ainda não vamos executar [o fecho] porque isto é uma atividade económica e o Estado em si ainda nem sequer adoptou essas medidas drásticas de fechar as escolas onde estão os nossos filhos. No desempenho da nossa atividade económica e liberal, ainda não adotámos [a hipótese de fechar o bingo] ”, contou Inácio Malú, responsável pelo Bingo da Amadora, ao “Jornal Económico”.

O facto destes espaços serem frequentados por um elevado número de pessoas provoca natural preocupação por parte deste responsável. Nesse sentido, este estabelecimento optou por adotar algumas medidas de prevenção como dotar o estabelecimento com desinfetantes: “Temos em marcha um plano de contingência que ainda não está completamente concretizado”, revela Inácio Malú.

O espaço foi inaugurado em 2015 e está equipado com mais de 120 mesas com capacidade para seis pessoas cada.