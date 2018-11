Se tens 18 anos já te podes candidatar a Interrail grátis oferecido por Bruxelas

Se tens 18 anos, estás disponível para viajar durante cerca de um mês e tens curiosidade em conhecer a Europa esta iniciativa da União Europeia pode ser o ‘período sabático’ de que já andavas a precisar. A Comissão Europeia anunciou em meados de outubro que tem mais 12 mil passes de Interrail para oferecer a jovens com 18 anos, no âmbito do programa “DiscoverEU” (“Descobrir a União Europeia”).

Depois da iniciativa lançada em junho deste ano, Bruxelas vai voltar a dar oportunidade aos jovens europeus de agarrarem na mochila, com um segundo concurso que arranca esta quinta-feira, dia 29 de novembro. Os jovens interessados podem candidatar-se até ao próximo dia 11 de dezembro. Segundo o executivo comunitário, os participantes na última edição, que nunca se tinham encontrado, estabeleceram contacto através das redes sociais, formaram grupos que viajaram de cidade em cidade e abrigaram outros jovens nas suas próprias casas.

“Neste verão, cerca de 15 mil jovens de 18 anos de idade puderam viajar por toda a União Europeia. Tiveram a experiência pessoal do que é ser europeu. Tiveram a oportunidade de descobrir a diversidade e a riqueza culturais da Europa, bem como de conhecer pessoas de toda a União Europeia”, contou o comissário europeu para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Tibor Navracsics.viagen

De que preciso para me candidatar? Quando é que sei se posso fazer as malas?