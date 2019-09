Se vai abastecer, espere um pouco. Combustíveis ficam mais baratos a partir de amanhã

A partir da próxima segunda-feira, a gasolina e o gasóleo vão ambos descer 1,5 cêntimos refletindo as cotações médias dos combustíveis nos mercados internacionais de acordo com fontes do setor contactadas pelo Jornal Económico. Saiba onde estão os postos com os combustíveis mais baratos:

Gasolina

Intermarché Canedo (1,189 euros)

Intermarché de Melgaço (1,399 euros)

Intermarché da Benedita (1,399 euros)

Intermarché de Vila Real de Santo António (1,399 euros)

Rede Energia Monte Gordo (1,399 euros)

Gasóleo

Intermarché de Vilar Formoso (1,219 euros)

Intermarché de Melgaço (1,249 euros)

Intermarché de Valença (1,259 euros)

Intermarché de Vila Real de Santo António (1,259 euros)

Rede Energia Monte Gordo (1,259 euros)