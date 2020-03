Secretário-geral do Vox infetado com Covid-19. Parlamento espanhol está suspenso

O secretário-geral do partido espanhol Vox, Javier Ortega Smith, é um dos casos confirmados com o coronavírus Covid-19, revela a imprensa em Espanha e o próprio Vox. O partido de extrema-direita emitiu um comunicado onde pedia desculpa por ter realizado um evento que reuniu mais de nove mil pessoas em Madrid.

Pouco tempo depois de se saber a confirmação de infeção de Javier Ortega Smith, o parlamento espanhol suspendeu a atividade plenária durante a semana, com vários deputados a serem colocados em quarentena voluntária. Atualmente, Espanha conta com 1.227 casos confirmados e 31 mortes registadas no país.

A sessão no parlamento que estava marcada para esta terça-feira foi cancelada e todos os eventos que estavam previsto para esta semana também foram desmarcados, devido à falta de 52 deputados do partido Vox que confirmaram que não iriam comparecer nos próximos dias por cumprirem a quarentena sugerida pelas autoridades. A ausência do terceiro maior grupo da Câmara reduz “a legitimidade democrática nas decisões a tomar”, disse Meritxell Batet, presidente do Congresso de Deputados

O partido de extrema-direita emitiu um comunicado, divulgado no Twitter por Santiago Abascal, onde pediam desculpa e reconheciam o “erro” em avançar com a concentração num momento crítico em termos de saúde pública, tendo em conta que o evento de celebração do Vox juntou mais de nove mil pessoas.

No entanto, o líder do Vox descarta o partido e entrega as responsabilidades ao governo de Pedro Sánchez, tecendo-lhe crítica à gestão que está a fazer da crise. “O governo é irresponsável e brinca com a vida dos espanhóis”, lê-se no comunicado divulgado por Abascal.

Ainda assim, o jornal espanhol ‘El Mundo’ divulgou um vídeo que mostra o secretário-geral a cumprimentar diversos apoiantes e a falar sobre o vírus.

🎥 La tos de Ortega Smith en el acto del Palacio de Vistalegre que incomoda a Abascal antes de confirmarse el positivo en coronavirus. https://t.co/ObDM4rrQrd pic.twitter.com/tL8nyXnTCw — EL MUNDO (@elmundoes) March 10, 2020