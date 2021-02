As previsões para a evolução da produção do sector da construção em Portugal para 2021 apontam para uma taxa de crescimento real entre 1,2% e 3,2%, ou seja, um valor médio de crescimento de 2,2%, de acordo com os últimos dados divulgados esta semana pela AICCOPN/AECOPS – Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas.

Em declarações exclusivas ao Jornal Económico, Reis Campos, presidente da AICCOPN, explica que estas previsões de subida do sector da construção para o presente ano resultam de “uma evolução diferenciada, de acordo com os respetivos segmentos de mercado”.

