Seguradora Fidelidade entra no mercado chileno

A seguradora Fidelidade reforçou a sua posição no mercado latino-americano com a entrada no Chile, através da abertura da Fid Chile, revelou a empresa nacional em comunicado esta sexta-feira, 6 de dezembro.

A Fidelidade já havia aquidirido a posição de controlo da empresa peruana La Positiva, no início deste ano, além das operações que a companhia já detém na Bolívia e no Paraguai. A estratégia da Fid Chile vai incidir, num primeiro momento, nas cidades chilenas Santiago, Viña del Mar, La Serena e Valdivia, disponibilizando uma oferta abrangente e personalizada com enfoque nas áreas de Proteção Automóvel e Proteção Casa (incluindo Incêndio e Terramoto), com recurso a uma equipa de 60 profissionais.

No Chile a Fidelidade vai também apostar em alianças com parceiros estratégicos locais, alavancadas numa rede ampla de corretores e grandes retalhistas e de bancassurance, apostando numa qualidade de serviço superior com o objetivo de proporcionar o melhor serviço aos clientes chilenos.

Jorge Magalhães Correia, Presidente do Grupo Fidelidade sublinha que “a entrada da Fidelidade em mais um país Latino-Americano consolida a estratégia de internacionalização da Companhia, que tem procurando expandir a sua atuação junto de mercados emergentes e com potencial de crescimento no setor segurador”.

O mercado chileno de seguros tem uma dimensão similar ao mercado português, sendo que anualmente são emitidos cerca de 13 mil milhões de dólares em prémios, dos quais 3,9 mil milhões de dólares correspondem ao mercado não Vida (dados de 2017).