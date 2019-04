Seguradora MDS, do Grupo Sonae, compra Ben’s no Brasil

O Grupo MDS, líder na consultoria de riscos e seguros, detida pela Sonae e pela brasileira Suzano, anunciou a expansão da presença no Brasil com aquisição da Ben’s.

“A consultora de seguros adquirida é uma referência na área de benefícios flexíveis no mercado brasileiro, com prémios geridos superiores a 57 milhões de euros”, diz o comunicado.

“A MDS, multinacional portuguesa líder na consultoria de riscos e seguros, reforçou a sua atividade com a aquisição da Ben’s, consultora de seguros brasileira especialista em benefícios flexíveis, que gere mais de 250 milhões de reais em prémios (57,6 milhões de euros)”, diz a companhia que explica que a compra enquadra-se na estratégia do grupo, que pretende reforçar o portfólio de serviços oferecidos, nomeadamente na área de benefícios flexíveis.

Em quatro meses comprou duas empresas naquele país, a 838 Soluções e agora a Ben´s.

Em 2018, o Grupo MDS adquiriu uma participação na 838 Soluções, empresa tecnológica brasileira pioneira no desenvolvimento de ferramentas para a gestão automatizada de benefícios e benefícios flexíveis, tendo já antes realizado a aquisição de uma participação relevante na portuguesa FlexBen, especialista em benefícios flexíveis.

“O segmento de Employee Benefits representa aproximadamente 40% dos prémios geridos pela MDS em Portugal e 55% no Brasil, e a expectativa é ter um crescimento acelerado com a incorporação da Ben’s”, realça a empresa.

Com mais de 1,5 mil milhões de reais (350 milhões de euros) em prémios sob gestão, a MDS Brasil tem alargado a sua presença no mercado de benefícios, em linha com a estratégia do Grupo.

José Manuel Dias da Fonseca, Global CEO do Grupo MDS, diz em comunicado que “a estratégia da MDS prevê um crescimento orgânico e por aquisições, tanto nas áreas mais tradicionais de corretagem de seguros como na consultoria de riscos, procurando reforçar a oferta única e distintiva que disponibiliza aos seus clientes. A área de benefícios flexíveis é uma aposta estratégica, pois permite-nos potenciar o valor acrescentado que temos para oferecer aos nossos clientes e acelerar o crescimento da companhia”.

José Manuel Dias da Fonseca acrescenta que “A aquisição da Ben’s reforça a atuação da MDS no Brasil e agrega novos processos, tecnologias e uma equipa reputada de profissionais, que com certeza tem muito a contribuir com o Grupo”.