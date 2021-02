Seis semanas depois, Jeff Bezos volta a ser o homem mais rico do mundo

Passaram-se seis semanas desde que Elon Musk empurrou Jeff Bezos do primeiro lugar do pódio na lista dos homens mais ricos do mundo e o antigo CEO da Amazon voltou ao lugar que foi forçado a abandonar, revela a “CNN”.

O fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, perdeu 4,5 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) depois de as ações da fabricante de automóveis elétricos derraparem 2,4% na terça-feira, perdendo juntamente o lugar que tinha conquistado a 7 de janeiro, voltando para o segundo lugar do Índice de Bilionários da Bloomberg.

A fortuna de Bezos também caiu esta terça-feira, ainda que a perda tenha sido de 372 milhões de dólares (309 milhões de euros). Foi a perda de Musk, uma vez que a diferença entre os dois se fixou inicialmente em 1,5 mil milhões de dólares (1,22 mil milhões de euros), que fez Bezos recuperar o título que ocupou durante três anos.

Apesar da diferença não ser muito significativa nos multimilionários, Jeff Bezos conta agora com uma fortuna avaliada em 191 mil milhões de dólares (158,7 mil milhões de euros) enquanto Elon Musk soma 190 mil milhões de dólares (157,9 mil milhões de euros).

O ano de 2020 correu bem a Bezos, uma vez que a participação do agora ex-CEO da Amazon aumentou em 75 mil milhões de dólares (62,4 mil milhões de euros), crescendo para os 173,3 mil milhões de dólares (144 mil milhões de euros) devido ao aumento de vendas da empresa. Sabe-se que o homem mais rico do mundo vai realizar a transição de CEO para o cargo de presidente executivo da Amazon ao longo deste ano.

O multimilionário Bill Gates permanece intocável no terceiro lugar do pódio, com uma fortuna avaliada em 137 mil milhões de dólares (113,9 mil milhões de euros), apesar de ao dia de ontem ter perdido 283 milhões de dólares (235,2 milhões de euros).