Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, prevê que nos próximos meses entrem no concelho mais de mil milhões de euros de investimentos privados, nacionais e estrangeiros, no setor hoteleiro e turístico, mas também na indústria farmacêutica e em infraestruturas. Em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, o autarca que lidera o concelho que esteve em destaque na última edição do SIL – Salão Imobiliário de Lisboa destaca que o boom imobiliário e turístico, se está a refletir também no crescimento exponencial do alojamento local no concelho.

Qual é a procura de novos habitantes estrangeiros no concelho do Seixal?

O aumento da procura do mercado imobiliário tem-se feito sentir no concelho do Seixal, estando a surgir empreendimentos de elevada qualidade de construção, não só em áreas próximas da Baía do Seixal, como é o caso da Quinta da Trindade, como no interior do município, na proximidade de áreas mais naturalizadas, como são os casos dos empreendimentos da Quinta do Pinhão e do Monteverde. Atualmente, é interessante constatar que o Seixal vive uma nova dinâmica em termos sociais e habitacionais. Exemplo é o número de cidadãos estrangeiros que têm vindo a escolher o concelho para residir, em particular franceses e suecos, e que tem vindo a aumentar de ano para ano, por verem no concelho um território com grande qualidade de vida às portas de Lisboa. A perspetiva é que o número de residentes estrangeiros venha a aumentar substancialmente nos próximos tempos, tendo em conta que o município tem recebido a visita de inúmeras delegações estrangeiras que pretendem visitar o concelho tanto para residir como para investir. A participação do concelho em vários certames pelo país tem também levado a que muitos nos queiram visitar e conhecer. O nosso clima, a nossa localização geográfica, a poucos minutos de Lisboa e em especial a nossa Baía do Seixal são grandes atrativos que têm feito com que muitos cidadãos estrangeiros escolham o Seixal e não outras localidades para residir. Desde o início de 2017, até à data atual, podemos falar da instalação de cerca de 200 novos agregados familiares estrangeiros, no Seixal, essencialmente, franceses, suecos e suíços.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.