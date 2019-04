Sem surpresas: BCE deixa taxas de juro inalteradas

Sem surpresas, a reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu desta quarta-feira não trouxe alterações ao rumo da política monetária da zona euro, nem novidades sobre a nova ronda de liquidez para os bancos.

“O Conselho do BCE espera que as taxas de juro diretoras do BCE se mantenham nos níveis atuais, pelo menos, até ao final de 2019 e, em qualquer caso, enquanto for necessário para assegurar a continuação da convergência sustentada da inflação no sentido de níveis abaixo, mas próximo, de 2% no médio prazo”, refere o BCE em comunicado.

Na última reunião em março, Frankfurt já tinha revelado que as taxas de juro apenas deverão subir para além do final do ano. Até lá o banco central irá manter as taxas em mínimos históricos: a taxa de juro diretora continua nos 0%, com a taxa aplicável à facilidade de depósito a permanecer nos -0,40%, enquanto a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.

A instituição presidida por Mario Draghi realça ainda que o Conselho do BCE “pretende continuar a reinvestir, na totalidade, os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos ao abrigo do programa de compra de ativos durante um período prolongado após a data em que comece a aumentar as taxas de juro diretoras do BCE e, em qualquer caso, enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária”.

Relativamente à nova série de empréstimos de longo prazo à banca (TLTRO-III), anunciada na última reunião, Mario Draghi não avançou com detalhes, adiando o anúncio de dados como a taxa de financiamento.

As atenções estarão agora centradas na conferência de imprensa, às 13h30.