Sem surpresas,a Fed sobe taxa de juros pela quarta vez este ano

A Reserva Federal norte-americana subiu esta quarta-feira a taxa de juros de referência (federal funds rate) pela quarta vez este ano, concretizando a expectativa da generalidade dos analistas.

No final da reunião de dois dias, a instituição liderada por Jerome Powell anunciou o aumento de 25 pontos base, fixando os juros de referência para um intervalo entre 2,25% e 2,50%.

“Tendo em conta as condições realizadas e esperadas no mercado laboral e na inflação, o Comité decidiu aumentar a intervalo alvo da federal funds rate para entre 2,25% e 2,5%”, referiu o banco central, em comunicado.

Apesar das críticas do presidente norte-americano, Donald Trump, à condução da política monetária do banco central, esta é a quarta subida, após o último aumento em setembro, e o nono desde 2015, altura em que colocou fim à política de taxa zero em vigor durante sete anos.

Em relação ao futuro, o Comité explicou que acredita que “novos aumentos graduais na taxa diretora serão consistentes com a expansão sustentada da atividade económica, condições fortes no mercado de trabalho, e a inflação perto do objetivo simétrico de 2% no médio prazo”.

As atenções recaem agora sobre a conferência de imprensa de Jerome Powell, com os mercados expectantes sobre uma sinalização sobre um possível abrandamento do ritmo da subida dos juros em 2019.

[Atualizada às 19h11]